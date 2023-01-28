Міноборони повідомило, скільки контрактів уклало з виробниками безпілотників

Міноборони: в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії

У 2023 близько 20 млрд гривень будуть спрямовані для закупівлі БПЛА, повідомили у відомстві

Міністерство оборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомила пресслужба відомства.

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Загалом міністерство у 2023 спрямує близько 20 млрд гривень для закупівлі БПЛА, враховуючи потреби та запити української армії.

«Протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії», – йдеться у повідомленні.

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За інформацією міністерства, з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще три типи безпілотників перебувають на стадії кодифікації.

Нагадаємо, Збройні сили України формують перші у світі ударні роти безпілотників у рамках проєкту «Армія дронів». Створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання Ставки головнокомандувача Валерій Залужний. Генштаб повідомляє, що це необхідно для втілення низки ключових реформ та масштабування виробництва безпілотників для Сил оборони.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ вважають «кумедною» ситуацію із встановленням ЗРПК «Панцир-С1» на дахах адміністративних будівель у Москві. Там назвали ефективність такого способу захисту є сумнівним. У світі існує практика встановлення систем ППО на дахах, але вона не така варварська, як це робиться в РФ, наголосили у ЗСУ.