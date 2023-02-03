США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів»

Нові обмеження стосуються 8 керівників компанії-виробника

Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США включило до санкційних списків вісім керівників іранської компанії Paravar Pars за виробництво безпілотних літальних апаратів «Шахед». Про це йдеться в пресрелізі відомства.

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«Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою націлювання на критично важливу інфраструктуру в Україні», — сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

До санкційного переліку включили таких осіб:

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Хоссейн Шамсабаді — генеральний директор та член ради директорів;

Алі Реза Тансірі — голова правління;

Абуалфазл Назері — заступник голови ради директорів;

Мохсен Асаді — член ради директорів;

Мохаммад Садег Хейдарі Муса — член ради директорів;

Мохаммад Реза Мохаммаді — член ради директорів;

Абулгасем Валагохар — член ради директорів;

Абульфазл Салехнеджад — колишній член ради директорів.

Віднині все майно означених осіб, яке перебуває на території США, має бути заблокованим. Також блокуються всі транзакції, які здійснюються особами США або в межах США, якщо вони стосуються будь-якої власності чи інтересів вказаних осіб.

Нагадаємо, що Іран заперечує постачання дронів «Шахед» Росії.

Раніше міністерство торгівлі США у вівторок запровадило нові обмеження проти семи іранських юридичних осіб через виробництво ними безпілотників, які Росія використовує для атак проти України.

Компанії та установи з Ірану були включені до списку експортного контролю США як такі, що здійснюють діяльність, яка суперечить американській національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам. Санкції передбачають, що будь-які постачальники цих організацій повинні мати відповідні ліцензії на постачання товарів і технологій.