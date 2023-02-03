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США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
США посилюють санкції проти іранського виробника «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Нові обмеження стосуються 8 керівників компанії-виробника

Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США  включило до санкційних списків вісім керівників іранської компанії Paravar Pars за виробництво безпілотних літальних апаратів «Шахед». Про це йдеться в пресрелізі відомства.

«Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою націлювання на критично важливу інфраструктуру в Україні», — сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

До санкційного переліку включили таких осіб:

  • Хоссейн Шамсабаді  — генеральний директор та член ради директорів;
  • Алі Реза Тансірі — голова правління;
  • Абуалфазл Назері — заступник голови ради директорів;
  • Мохсен Асаді — член ради директорів;
  • Мохаммад Садег Хейдарі Муса — член ради директорів;
  • Мохаммад Реза Мохаммаді — член ради директорів;
  • Абулгасем Валагохар — член ради директорів;
  • Абульфазл Салехнеджад — колишній член ради директорів.

Віднині все майно означених осіб, яке перебуває на території США, має бути заблокованим. Також блокуються всі транзакції, які здійснюються особами США або в межах США, якщо вони стосуються будь-якої власності чи інтересів вказаних осіб.

Нагадаємо, що Іран заперечує постачання дронів «Шахед» Росії.

Раніше міністерство торгівлі США у вівторок запровадило нові обмеження проти семи іранських юридичних осіб через виробництво ними безпілотників, які Росія використовує для атак проти України. 

Компанії та установи з Ірану були включені до списку експортного контролю США як такі, що здійснюють діяльність, яка суперечить американській національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам. Санкції передбачають, що будь-які постачальники цих організацій повинні мати відповідні ліцензії на постачання товарів і технологій. 

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Теги: санкції Іран США безпілотник

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