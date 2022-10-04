Розвідка повідомила, скільки тисяч рашистів готові здатися у полон ЗСУ

Сплеск звернень від росіян спостерігався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області

Російські загарбники активно телефонують на гарячу лінію проєкту «Хочу жити» з бажанням здатися у полон. За останні кілька тижнів надійшло понад 2 тис. звернень від російських солдатів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначає, що сплеск звернень від росіян спостерігався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області та після оголошення мобілізації у Росії.

«Тоді почали дзвонити вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки мобілізували, і вони ще на території РФ знаходяться, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію», – зазначив він.

За словами Юсова, повістки у Росії в рамках «часткової мобілізації» отримали 100 тис. осіб. Цих людей відправляють у найнебезпечніші точки фронту.

Як повідомлялося, окупанти на окремих напрямках здаються в полон та залишають позиції.