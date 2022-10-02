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Окупанти на окремих напрямках здаються в полон та залишають позиції – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти на окремих напрямках здаються в полон та залишають позиції – Генштаб
ЗСУ можуть похвалитися успіхами на окремих напрямках
фото з відкритих джерел

Авіація Сил оборони протягом доби завдала противнику чотири удари

Триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Про ситуацію на фронтах інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За поточну добу російські окупанти завдали чотири ракетні та три авіаційні удари, здійснили понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;
  • на Краматорському напрямку – Білогорівка та Верхньокам’янське;
  • на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад сімдесят вильотів БпЛА.

Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій. Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій «спеціальній військовій операції» на території України.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника за перше жовтня, а саме – знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів «Shahed».

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад п’ятнадцять інших важливих об’єктів окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 60 110 рашистів.

Теги: Щастя Бахмут ворог Запоріжжя Лиман Миколаїв населення озброєння окупанти полон Авдіївка

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