Росія пояснила, чому брала в полон директора ЗАЕС

Пропагандистський телеканал Росії показав сюжет про гендиректора Запорізької АЕС

Росія заявила, що генеральний директор Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігор Мурашов нібито співпрацював з українськими спецслужбами, що і стало причиною для його затримання. Про це йшлося у сюжеті російського державного пропагандистського телеканалу «Росія-24», у якому Мурашов зізнається перед камерами у зв'язках із спецслужбами України.

«Спілкувався зі співробітником СБУ Каземирським Ігорем Вікторовичем через месенджери. Суть спілкування полягала в тому, що я передавав інформацію про стан справ на атомній станції», – сказав Мурашов у сюжеті.

Пропагандисти також показали кадри «видворення» Мурашова на підконтрольну Києву територію «за дискредитацію органів влади РФ». У сюжеті заявили, що Мурашов нібито міг брати участь у розробці диверсій.

Нагадаємо, 3 жовтня директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено з російського полону.

30 вересня Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було викрадено російськими окупантами для проведення допиту.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.