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Директора Запорізької АЕС звільнено з російського полону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Директора Запорізької АЕС звільнено з російського полону
Окупанти викрали Мурашова 30 вересня
фото з відкритих джерел

Гроссі: «Я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини»

Директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено з російського полону. Про це повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини», – розповів Гроссі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня, близько 16:00 Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було викрадено російськими окупантами для проведення допиту.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.

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Теги: заручники звільнення МАГАТЕ Запорізька АЕС полон

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