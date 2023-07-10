Розвідка проаналізувала ймовірність теракту на ЗАЕС

Путін намагається шантажувати Україну та світ

Ризик, що окупанти наважаться здійснити теракт на території ЗАЕС, дещо знизився. Однак станція буде повністю в безпеці лише тоді, коли окупанти покинуть цей об’єкт. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає «24 канал».

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Зазначається, що поки російські окупанти перебувають на території ЗАЕС, доти ризик навмисного теракту чи помилки від «мавпи з гранатою» існуватиме. Проте упродовж останнього часу ризик зумисного теракту з боку російських окупантів дещо знизився. Все завдяки вчасним діям української влади.

«Якщо говорити про ризик зумисних дій. Через комплекс заходів, який вжили українське військово політичне керівництво та розвідувальна спільнота, ризик реалізації терористичного задуму дещо знизився. Але повністю небезпека спаде лише тоді, коли територію станції буде демілітаризовано після виходу окупаційних військ та повернення законної української влади», – наголосив Юсов.

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Зараз МАГАТЕ має лише обмежений доступ до території станції. Окупанти самі обирають, на які об'єкти можна допустити експертів. Паралельно росіяни продовжують завозити вибухові речовини на територію станції. Україна активно стежить за цією ситуацією.

Юсов наголосив, що режим диктатора Володимира Путіна намагається шантажувати Україну та світ. Загарбники хочуть зупинити наступ ЗСУ та припинити звільнення захоплених територій. Але ніхто на це не ведеться.

«Тут є ядерний шантаж. Вільний світ не ведеться на нього. Вони хочуть залякати Україну та світ, щоб ми припинили звільняти території. Окупанти хочуть продемонструвати, ніби вони настільки схиблені, що готові на різні кроки для досягнення цілей. Але воно так не працює. Україна продовжуватиме звільняти свої території», – наголосив Юсов.

Раніше розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС.

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До слова, 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. За словами розвідки, офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційна – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.