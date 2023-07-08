Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля

Окупанти планують забирати житло жителів Енергодара, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС

6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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«Офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом», – повідомляє розвідка.

Як відомо, після початку вторгнення велика частина кваліфікованого персоналу станції або залишила окуповані території, або відмовилась підписувати нав’язані договори з «Росатомом». Спроба залучення російських співробітників також не дала очікуваного результату. Спеціалісти часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

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Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участі Кирієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які покинули територію Енергодару.

Планується, що таким чином буде розселено до 4,5 тис. росіян. Втім, наразі бажаючих їхати на ЗАЕС небагато.

Як відомо, нині Кирієнко працює на посилках у Путіна: їздить тимчасово окупованими територіями України та виконує завдання свого хазяїна.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.

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Також Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Днями очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.