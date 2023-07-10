Соратник Путіна пригрозив ударом по трьох українських АЕС

Медведєв заявив, що Україна нібито намагалася атакувати Смоленську АЕС натовськими ракетами

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову завів свою ядерну риторику і пригрозив ударом по трьох українських атомних станціях. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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На думку Медведєва, Україна нібито намагалася атакувати Смоленську АЕС натовськими ракетами.

«Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Южно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися», – заявив соратник Путіна.

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До слова, від початку війни з Україною російські не тільки пропагандисти, а й високопосадовці (той же Медведєв) неодноразово виступали із завуальованими або прямими погрозами ядерної ескалації. Особисто Путін у грудні міркував про можливість зміни ядерної доктрини та внесення до неї превентивного удару.