Соратник Путіна пригрозив ударом по трьох українських АЕС
Медведєв заявив, що Україна нібито намагалася атакувати Смоленську АЕС натовськими ракетами
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв знову завів свою ядерну риторику і пригрозив ударом по трьох українських атомних станціях. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
На думку Медведєва, Україна нібито намагалася атакувати Смоленську АЕС натовськими ракетами.
«Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Южно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут уже нема чого соромитися», – заявив соратник Путіна.
До слова, від початку війни з Україною російські не тільки пропагандисти, а й високопосадовці (той же Медведєв) неодноразово виступали із завуальованими або прямими погрозами ядерної ескалації. Особисто Путін у грудні міркував про можливість зміни ядерної доктрини та внесення до неї превентивного удару.
Коментарі — 0