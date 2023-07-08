Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС
В технічних приміщеннях та у машинних залах росіяни встановили мінно-вибухові загородження
фото з відкритих джерел

За даними ГУР, окупанти використовують міни спрямованого типу радянських зразків

Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції. Встановлюють вибухові речовини та мінно-вибухові загородження. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка оприлюднила російську схему мінування ЗАЕС
Українська розвідка оприлюднила російську схему мінування ЗАЕС
фото: ГУР МО

«Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в технічних приміщеннях та у машинних залах росіяни встановили мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

За даними ГУР, окупанти здебільшого використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Нагадаємо, росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Зазначимо, «Енергоатом» попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції – окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок.

До слова, 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. За словами розвідки, офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційна – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

Читайте також: Радіаційна небезпека: що потрібно знати
Теги: розвідка окупанти вибухівка Запорізька АЕС росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни стали символом терору
Чи мають росіяни право на співчуття до себе
12 червня, 17:50
Артилеристи уразили шість районів зосередження живої сили ворога
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
10 червня, 06:36
Роман Власов і його друзі підтримують учасників «СВО»
«Нейтральний» олімпійський чемпіон з боротьби допомагає грішми армії РФ
12 червня, 13:38
Обстріл Херсона під час евакуації
РФ знову обстріляла підтоплений Херсон: поранені волонтери
10 червня, 11:36
Путін також збрехав, що Росія нібито абсолютно легально вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього возз'єднання з сім'ями
Депортація українських дітей: Путін знову бреше
17 червня, 21:04
ЗСУ просунулись вглиб на 1,5 км на Мелітопольському напрямку
ЗСУ просунулись вглиб на 1,5 км на Мелітопольському напрямку
26 червня, 13:36
На Луганщині російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях
Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованого Сєвєродонецька рити окопи
2 липня, 12:15
Окупанти підтвердили вибухи у Бердянську
В окупованому Бердянську пролунала серія гучних вибухів (відео)
30 червня, 09:14
РФ атакувала Україну дронами з південно-східного напрямку
ЗСУ назвали кількість знищених уночі «Шахедів»
Вчора, 08:13

Події в Україні

На Донеччині обвалився дах на ТЕС, є жертви
На Донеччині обвалився дах на ТЕС, є жертви
Окупанти вгатили по Лиману, є загиблі (фото)
Окупанти вгатили по Лиману, є загиблі (фото)
Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС
Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС
На окупованій Луганщині сталася потужна «бавовна» (відео)
На окупованій Луганщині сталася потужна «бавовна» (відео)
Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом
Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Нічна атака «Шахедів» на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
61K
Кремль наляканий: Зеленський приїхав до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
36K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
17K
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
14K
Адвокат Саакашвілі пояснив, чому його клієнт дуже схуд
12K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту