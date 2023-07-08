Радіаційна небезпека: що потрібно знати

У випадку аварії на ЗАЕС може проводитися дезактивація територій та запобігання запиленню на відкритих місцевостях

Найголовніше правило, яке стосується будь-якої надзвичайної ситуації, – не панікувати, зберігати спокій та холодне мислення

Через масштабний резонанс інформаційний простір сьогодні сповнений недостовірної інформації, маніпуляцій, міфів щодо радіації та закликів до необміркованих дій. Ми всі потребуємо відповідей на запитання і маємо право на експертний неупереджений погляд на ситуацію. Тому ми зібрали для вас найактуальнішу інформацію щодо радіаційної небезпеки в Запоріжжі у разі аварії на ЗАЕС, впливу радіації, запобіжних заходів і найефективніші рекомендації від провідних фахівців з питань цивільного захисту.

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Питання радіаційної безпеки та ситуації на окупованій рашистами Запорізькій атомній електростанції вже доволі довго та жваво обговорюється не тільки в Україні, але і в усьому цивілізованому світі. Є достовірна інформація, підтверджена моніторинговими групами та розвідданими ГУР та служб інших держав-світових лідерів щодо замінування агрегатів ЗАЕС військовими силами рф. Підрив ЗАЕС може спричинити викид радіонуклідів в атмосферу, забруднити ґрунт, воду і повітря не тільки на території України. Радіація не має кордонів.

Паніка – наш ворог, обізнаність – зброя проти паніки

Дотримання рекомендацій у разі аварії на ЗАЕС допоможуть уникнути паніки, правильно оцінити ситуацію і зберегти життя. Як правило, основну небезпеку у надзвичайних ситуаціях несе не стільки сама ситуація, скільки необізнаність людей у тому, як правильно себе поводити.

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Дотримуйтеся рекомендацій, зберігайте спокій і бережіть себе за будь-яких обставин. Сподіваємося, що подальша інформація ніколи нам не знадобиться, але володіти достовірною інформацією кожен з нас має.

Ситуація на ЗАЕС

Наразі інспектори МАГАТЕ та українські фахівці слідкують за станом об’єкта та констатують контрольовану ситуацію на ЗАЕС, що знаходиться в окупованому з березня 2022 року Енергодарі. Проте у Запоріжжі все ж проводяться регулярні командно-штабні навчання на випадок надзвичайної ситуації, зокрема проводиться тестування альтернативних варіантів сповіщень про небезпеку.

Правильні дії у разі аварії на ЗАЕС допоможуть вберегтися від наслідків викиду радіації. Головне – позбутися паніки і бути обізнаним. Неправильні дії та поспіх можуть нашкодити вам та вашим близьким, адже під час паніки людина втрачає можливість мислити тверезо. Тому дії у разі сигналу про радіаційну небезпеку мають бути вивірені та заплановані заздалегідь.

Юрій Малашко зазначив, що Запорізька атомна електростанція побудована таким чином, що у разі аварії не буде такого радіусу забруднення, як було при аварії на Чорнобильській АЕС. На ЗАЕС зона відчуження становитиме 50 км, у які потрапляють два райони Запоріжжя – Хортицький і частина Дніпровського, Долинська і Біленьківська громади. Це 138 тисяч населення. У ЗОВА вже підготували пункти прийому людей з запасом чистого одягу, закуповують реагенти для санобробки.

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Нагадуємо, що з вересня 2022 року ядерні реактори Запорізької АЕС перебувають у «холодному зупині» – це означає, що не відбувається активного ядерного поділу. Україна активно розробляє сценарії реагування на будь-які провокації окупантів.



«Треба готуватися до гіршого, всі механізми для цього повинні бути відпрацьовані.

Нагадаю, що влітку минулого року в Запорізькій області проходили навчання ДСНС, МОЗ, СБУ, МВС та інших служб з кризового реагування на аварію. Також такі плани повинні бути розроблені в кожній місцевості, визначені зони обов'язкової евакуації в залежності від масштабу викидів», – незалежна експертка з питань ядерної енергетики Ольга КОШАРНА.

Наразі немає приводів для хвилювань, попри це підготовка та тренування з радіаційної безпеки у місті тривають.

Можливі сценарії

Версії розвитку подій у разі аварії на Запорізькій АЕС

В 2011 році на ЗАЕС реалізовано Фукусімський пакет покращень, покликаний суттєво підвищити рівень захищеності станції та безвідмовного спрацювання підвищених безпекових мер у разі нештатної ситуації. Застосування цих систем дозволяє запобігати виникненню важкої аварії або суттєво збільшити запас часу на виконання дій персоналом для пом’якшення їх наслідків. Слід врахувати, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в стані зупину не менше 9 місяців (частина енергоблоків була зупинена після окупації майданчика ЗАЕС, решта – восени минулого року).

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На сьогодні один з енергоблоків ЗАЕС знаходиться в стані «гарячий зупин», чотири – в стані «холодний зупин», ще один – «зупинено для перевантаження». При усіх перелічених режимах роботи енергоблоків вони не виробляють електроенергію та в них немає радіоактивного йоду (І-131).

Сценарій 1. Аварія з цілою захисною гермооболонкою реактора (контайнменту)

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки провів оцінку радіаційних наслідків аварії «Повне знеструмлення енергоблока» на майданчику ЗАЕС. Ця аварія є ідентичною до тієї, що пов’язана з втратою бризкальних басейнів (наприклад, внаслідок втрати ставка-охолоджувача). Під час виконання аналізу враховувалось, що енергоблок знаходиться в стані зупину («гарячого зупину») 9 місяців (найменший час зупину для всіх енергоблоків ЗАЕС) для метеорологічних умов станом на 15:00 16 червня 2023 року.

Результати моделювання вказують, що радіаційні наслідки від аварії в основному будуть обмежуватись межами санітарно-захисної зони (2,5 км навколо ЗАЕС). А це стосуватиметься здебільшого тільки персоналу ЗАЕС. У такому випадку необхідно обмежити перебування людей на відкритому повітрі у межах санітарно-захисної зони. Йодна профілактика не потрібна.

Сценарій 2. Аварія з відкритим контайнментом (або у випадку його відмови / пошкодження)

Радіаційні наслідки аварії матимуть ширшу географію і гірші наслідки. Територія забруднення залежатиме від конкретного сценарію та метеорологічних умов. У такому випадку буде оголошено стан надзвичайної ситуації. Що роботи, якщо сценарій буде саме таким, розповідають експерти.



УВАГА! Важливо усвідомлювати, що різні сценарії розвитку подій вимагають різних рішень та підходів. Саме тому покроковий план дій населення у разі настання події буде прокомуніковано окремо, аби не плутати містян та не створювати панічні настрої у суспільстві. І саме тому ми закликаємо вас слідкувати за офіційними джерелами інформації, максимально уникаючи маніпулятивних та недостовірних матеріалів.

Відомий лікар Євген КОМАРОВСЬКИЙ прокоментував ситуацію із застосуванням йодиду калію при загрозі ядерного зараження і закликав не споживати засоби захисту від радіації бездумно.

«Ще раз звертаю увагу, викидати калію йодид не треба, нехай він лежить у будинку. Він у будь-якому разі використовується тільки тоді, коли йдеться про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі. В Україні зрештою є станції з працюючимиреакторами. Від наших ворогів очікувати можна все що завгодно. Тільки ще раз прошу, не ковтайте ви цей йод доки не почуєте прямої вказівки від влади», – зазначив лікар.

У свою чергу кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена ПАРЕНЮК зазначає, що в разі теракту, який окупанти можуть влаштувати на ЗАЕС, ситуація буде відрізнятися від тих, які були після вибуху на ЧАЕС та Фукусимі. Енергоблоки Запорізької АЕС значно краще захищені, ніж у Чорнобилі. Реактори станції накриті саркофагами, як і Чорнобильський після вибуху, тільки значно кращими. Також на ЗАЕС інші конструкції реакторів.

У Фукусімі на момент аварії станція втратила зовнішнє живлення, однак перейти на автономне не змогла, тому що генератори затопило. Унаслідок цього помпи, які відкачували воду, перестали працювати, а радіонукліди стали виходити назовні. Що стосується ЗАЕС, то за час війни станція вже 7 разів втрачала зовнішнє живлення, однак перехід на автономне відбувався стабільно.

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«Дизельні генератори витримували. Адже на всіх станціях застосований так званий «фукусімський пакет покращень», – розповідає науковиця. – Окрім того, на ЗАЕС призупинені і охолоджені 5 реакторів. Перегрітий наразі лише один, однак він був зупинений у вересні 2022 року».



Завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, доктор технічних наук Володимир БОРИСЕНКО вважає, що якщо вибух станеться у сховищі ядерного палива, то однаково радіоактивне зараження буде незначним.

«Воно не матиме широких розповсюджень, якщо його примусово не будуть кудись розвозити, підіймати, розпилювати – важко собі уявити, що це можна зробити. Це буде така достатньо локалізована радіоактивна аварія. Важко собі уявити якусь ситуацію, що це може призвести до великих радіоактивних наслідків, про які говорять. Мільярд населення постраждає, сорок країн буде заражено – я собі таких сценаріїв навіть не уявляю», – підкреслив завідувач відділення атомної енергетики.

Як діяти? Правильні дії – збережені життя: як діяти у разі аварії на ЗАЕС

Найголовніше правило, яке стосується будь-якої надзвичайної ситуації, – не панікувати, зберігати спокій та холодне мислення. Зараз у мережі можна знайти безліч порад щодо правильності дій в разі виникнення радіаційної небезпеки. Але, краще у такому випадку спиратися на офіційні джерела. Особливо мешканцям Запоріжжя, частина якого входить до 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС.

У разі отримання офіційного повідомлення від органів державної влади та місцевого самоврядування про загрозу настання надзвичайної ситуації, пов'язаною з ЗАЕС, необхідно діяти за наступним алгоритмом:

Уникати паніки та зберігати спокій.

Слідкувати за повідомленнями місцевої влади та дотримуватися рекомендацій.

Допомагати одне одному. Попередьте сусідів, надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку.

Заберіть у помешкання домашніх тварин.

Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі.

Здійсніть герметизацію приміщень (вікон, дверей), не підходьте до них без нагальної потреби, відключіть кондиціонери, вентилятори, закрийте вентиляційні віддушини, димоходи тощо.

Будьте в готовності за окремою вказівкою органів місцевої влади провести йодну профілактику всьому населенню до 40 років (необхідні дози та порядок проведення розміщений на сайті облдержадміністрації за посиланням).

Зробіть запас води у герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів.

Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Обмежте приймання їжі місцевого виробництва.

Заздалегідь зберіть «Екстрену валізу», зокрема до неї герметично упакуйте харчові продукти, воду, комплект запасного одягу, документи і цінні речі.

Забороняється знаходження на відкритій місцевості без гострої потреби. У разі виходу на вулицю – обов’язково одягніть захисні засоби (чоботи, плащ, накидки, головні убори, респіратори тощо).

Як діяти при оголошенні евакуації населення

Перше правило – уважно слідкувати за повідомленнями від місцевої влади, ДСНС, поліції.

Отримавши повідомлення про початок евакуації, зберігайте спокій. Органи місцевого самоврядування повідомлять про безпечні маршрути з кожного району та населеного пункту Запорізького району наступним повідомленням:

«Збірні пункти розташовані за адресами: (адреси)

Евакуація власним транспортом – рекомендований маршрут: (дорога ХХХХХ)

Пішим ходом – напрямок руху автодорога ХХХХХХ»

Повідомте сусідів та близьких про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, особам з інвалідністю, людям похилого віку. Також необхідно здійснити евакуацію дітей, вагітних жінок, хворих максимально використовуючи особистий автотранспорт за допомогою родичів, сусідів, друзів, знайомих, а у разі неможливості направте їх у збірні пункти евакуації.

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Залишаючи приміщення (квартиру, будинок), вимкніть джерела електро-, водо– і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

Візьміть екстрену валізу та вирушайте власним автотранспортом за спланованим маршрутом в безпечну зону, а у разі неможливості це зробити – вирушайте до збірного пункту евакуації вашого населеного пункту.

Якщо ви не можете самостійно вийти з приміщення, вам необхідно вивісити за вікном або прив'язати до ручки вхідних дверей біле полотно так, щоб було видно з вулиці, та повідомити органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, Національної поліції.

Вам на допомогу будуть направлені працівники соціальних служб. Після прибуття до збірного пункту евакуації вас буде евакуйовано до проміжного пункту евакуації для проведення дозиметричного контролю та санітарної обробки у разі необхідності. Ще раз наголошуємо на важливості ретельного захисту речей, які берете з собою, від контакту з навколишнім середовищем та забруднення радіацією (речі повинні бути герметично запаковані). По закінченню дозиметричного контролю вас буде переміщено до безпечної зони.

Не рухайтесь на автотранспорті по узбіччю та по дорогах без жорсткого покриття.

До чого треба бути готовим

У випадку аварії на ЗАЕС може проводитися дезактивація територій та запобігання запиленню на відкритих місцевостях. Також спеціально навчені фахівці можуть організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень (груп приміщень), будинків, тобто зняття верхнього одягу та перевзування.

Як підготувати домівку

Як захистити та підготувати свою домівку у разі аварії на ЗАЕС

Якщо все ж таки станеться аварія на ЗАЕС, у вашому домі має бути все, щоб убезпечити себе. Вам треба заздалегідь підготуватися. У помешканні, яке ви готуєте для тимчасового перебування на випадок вибуху Запорізької АЕС до моменту евакуації, необхідно зробити запас ганчірок, простирадл або інших матеріалів, якими необхідно буде закрити усі щілини у дверях та вікнах, які виходять назовні, а також вентиляційний отвір. Що ще має бути у вас вдома:

скотч, плівка, щільна тканина тощо для герметизації приміщення будинку;

засоби гігієни: мило, шампунь, миючі засоби;

пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття;

запаси їжі та води (приблизно на 3 доби);

лікарські засоби, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я;

засоби зв’язку (радіоприймач з джерелами живлення), батарейки, акумулятори;

респіратори протипилові звичайні;

бахіли, рукавички захисні, дощовики звичайні;

валіза для евакуації із необхідними документами та одягом.

Далі найбезпечнішою дією у цьому випадку буде залишатися у приміщенні або терміново зайти у нього. Найкраще перебувати у підвалі чи всередині будівлі. Тримайтесь подалі від вікон, стін та даху. Зачиніть вікна та двері, герметизуйте отвори (скотчем, мокрою тканиною), вимкніть кондиціонери та обігрівачі, – радять у ДСНС.

Виберіть у своїй квартирі або будинку приміщення, яке найменше контактує із «зовнішнім світом» (має найменше вікон та дверей, які виходять на вулицю). Це може бути внутрішня ізольована кімната, ванна кімната, підвал тощо.

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Також треба щільно закрити вентиляцію та вимкнути кондиціонери. У всіх приміщеннях, де перебувають люди, щодня проводьте вологе прибирання із застосуванням миючих засобів.

Підготуйте також набір щільного одягу, який закриватиме усе ваше тіло: плащ, рукавички, гумові чоботи, протигаз або респіратори (бажано ffp3). В разі необхідності вийти на вулицю ваше тіло має бути максимально закрите.

Безпечне харчування

За рекомендаціями Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, перш за все, необхідно підготувати собі продукти та питну воду. Для цього у холодильнику необхідно відвести окрему поличку з герметично запакованими продуктами. Їх можна загорнути у кілька шарів харчового паперу або плівки, покласти у герметичні пакети, банки або каструлі.

Запаси питної води необхідно набрати у герметичні посудини, які закриваються кришками або пробками.

Готувати та приймати їжу потрібно в закритих приміщеннях. Вживайте лише ті продукти харчування, які зберігалися в холодильниках, закритих ящиках, скринях, в підвалах, погребах або були куплені в торгових мережах.

Продукцію з індивідуальних господарств, особливо молоко, зелень та фрукти можна споживати тільки з дозволу органів охорони здоров’я. Воду використовуйте лише з перевірених джерел.

Перед прийомом їжі використовуйте 0,5% розчин питної соди для полоскання ротової та носової порожнини.

Підготовлений, означає озброєний: як зібрати аптечку та тривожну валізку. Що має бути в аптечці:

МОЗ України зазначає, що у всіх, хто знаходиться у 30-50 км зоні має покласти в аптечку калій йодид, алюмінієво-антацидні сорбенти, альгінати та маски. Розберемо важливість кожного з цих пунктів.

Калій йодид використовується, щоб в разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Оптимально прийняти препарат після оповіщення за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням «хмари» та через 6 годин після нього. Науковці МОЗ не рекомендують прийом препарату через 24 годин після надходження хмари.



ВАЖЛИВО! Приймати потрібну дозу калію йодиду потрібно тільки після офіційного оповіщення! Таке оповіщення

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проводиться місцевими органами виконавчої влади та ДСНС

через засоби масової інформації.

Алюмінієво-антацидні сорбенти зазвичай мають активну речовину – гідроксид алюмінію – і використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров'я внаслідок їх надходження.

В альгінатах активна речовина – натрію альгінат. Він cтворює захисний бар’єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар'єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

Маска – це вже знайомий нам засіб фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.

Як зібрати тривожну валізу

Чи потрібна спеціальна тривожна валіза на випадок ядерного вибуху? На думку більшості спеціалістів, не потрібна. Оскільки її вміст на цей випадок не відрізняється від того, що ми зібрали ще на початку війни. Проте, давайте переглянемо ще раз, що має бути у вашій валізі, окрім аптечки.

Запорізька обласна військова адміністрація радить покласти документи (паспорт, військовий квиток, документи про освіту, свідоцтво про шлюб і народження дітей, трудову книжку, пенсійне посвідчення тощо), гроші та кредитні картки, дублікати ключів від будинку, авто. Також, якщо маєте, сімейні реліквії.

В герметичну упаковку покладіть декілька пар спідньої білизни, шкарпетки та змінні комплекти зручного одягу, взуття. Упакуйте продукти харчування у герметичні пакети (загорніть у декілька шарів паперу, складіть у банки, каструлі або пакети). У вас має бути запас їжі на кілька днів – все, що можна їсти без попередньої обробки, не займає багато місця і довго зберігається. А також запас питної води та невеликий посуд.

Бажано – металевий. Зайвими не будуть сірники, запальничка, ліхтарики та батарейки. Обов’язково окладіть у валізку засоби гігієни (зубна щітка і зубна паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби інтимної гігієни. Можна взяти бритву і манікюрний набір, якщо ще залишилося місце.

Цей перелік не є вичерпним. Ви можете його доповнити іншими речами, але маєте пам'ятати, що загальна вага особистих речей на кожного члена сім'ї не повинна перевищувати 50 кг.

На валізу прикріпіть бирку з прізвищем, іменем, адресою проживання. На бирці дитячих речей крім того вкажіть рік народження дитини. Дітям дошкільного віку вкладіть в кишеню записку із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, домашньої адреси, а також контактні дані батьків.

Розвінчуємо міфи

Як ми вже зазначали, інформаційний простір переповнений недостовірною інформацією, хибними знаннями про радіаційну безпеку та безліччю псевдо-експертів, які маніпулюють населенням, сіючи паніку. Ми зібрали найпоширеніші міфи про ситуацію, що склалася навколо Запорізької атомної електростанції через злочинні дії окупантів.

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Йодна профілактика

Мабуть, це найрозповсюдженіший міф сьогодні. Побутує думка, що у разі аварії на ЗАЕС перше, що треба зробити, це почати приймати йод чи калій йодид ударними дозами, мовляв це захистить від радіації.

Спростування: Насправді йод чи калій йодид ніяк не захищає від радіації. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань. Він не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для «профілактики» без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.

Зверніть увагу, наразі жоден сценарій можливого розвитку подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики.

Алкоголь допомагає

Ще одна популярна байка родом з СРСР – вживання алкоголю допомагає виводити з організму радіонукліди. У квітні 1986 року людям масово рекомендували вживати червоне вино – нібито це рятує від радіації.

Спростування: Алкоголь не захищає, а скоріше шкодить. Етиловий спирт належить до категорії так званих клітинних отрут, тобто таких, які впливають на внутрішньоклітинні процеси. Зокрема, він здатен пригнічувати процес поділу клітин.

«Радіоактивне випромінювання, головною мішенню якого є ДНК, найбільш шкідливе для клітин, що знаходяться в активній фазі поділу. Це, зокрема, клітини шкіри, слизових оболонок, епітелію внутрішніх органів. На перший погляд, можна очікувати на зниження шкідливого ефекту випромінювання в разі штучного пригнічення клітинних процесів алкоголем. Насправді шкідливий вплив самого алкоголю на клітини є не меншим за радіоактивне випромінювання. А останнє не особливо перебирає мішенями – чи то розгорнута для синтезу ДНК, чи то згорнута в спокої є однаково вразливими до нього», – розповідає хімік-токсиколог Володимир САРКІСЯН.

Також варто зазначити, що для того, щоби захворіти на променеву хворобу, потрібно отримати дуже високі дози радіації. І вживаючи високі дози алкоголю з «профілактичною» метою, ви ризикуєте померти від алкоголю, бо сам алкоголь – дуже токсична речовина.

Опромінена людина – джерело радіації

Як ви вважаєте, чи є людина, що піддалася дії радіації, автоматично випромінювачем радіоактивних речовин? Багато хто вважає це правдою, проте це не так.

Спростування: Після опромінення люди не випромінюють радіацію, тобто не стають радіоактивними. А ось надітий на ній одяг, взуття є забрудненими радіоактивними матеріалами (рідиною, пилом), і створює певну небезпеку для інших. Джерелом радіації можна назвати тільки хворого, в організмі якого знаходяться введені медиками радіоактивні препарати. Але вони швидко розпадаються, тому серйозної небезпеки в цьому випадку немає.

Радіація в будь-яких дозах небезпечна

Радіобіологиня Олена Паренюк розповіла про те, чому радіація не така небезпечна, якщо з нею правильно поводитися та дослухатися до спеціалістів і спеціалісток з атомної енергетики.

Спростування: Дійсно, наш організм не адаптувався до життя на високих рівнях радіації. Але радіація оточує нас постійно в нормальних для людини дозах – від 9 до 14 мікрозівертів на годину. Ба більше, ми навіть потребуємо такого опромінення. У такий спосіб організм постійно отримує незначні ураження та оновлює клітини. Якщо ж доза радіаційного опромінення вища за норму, то ми отримуємо уражень більше, а репаративний (відновлювальний) потенціал клітин залишається таким самим. Як наслідок – негативні ефекти для здоров’я.

Щиро сподіваємося, що усі зібрані поради були для вас корисними. Ця інформація несе роз’яснювальний та рекомендаційний характер. Наголошуємо: наразі реальної загрози від Запорізької АЕС немає. Однак ви маєте володіти вичерпною та достовірною інформацією на випадок будь-якого розвитку подій. Ми і в подальшому будемо інформувати вас щодо поточної ситуації та правильних дій у разі настання реального ризику.

Про актуальну ситуацію на підприємствах Групи Метінвест і в Україні читайте в спеціальному лонгріді. Оновлення інформації – 24/7. Додавайте до закладок та діліться з друзями. Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам інформації.