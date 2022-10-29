Розвідники показали, як взяли в полон рашистів та затрофеїли техніку (відео)

В ході наступальної операції на Луганщині знищено 34 рашисти та три кулеметні розрахунки

23 жовтня спецпризначенці групи «Кедр» в межах наступальної операції розбили більші сили окупантів та звільнили село Невське у Сватівському районі Луганської області. Як це було показало Головне управління розвідки Міноборони.

«В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та три кулеметні розрахунки», – йдеться в повідомленні.

Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища. Розвідники взяли у полон трьох російських контрактників, військовий Камаз з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Раніше повідомлялося, що Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.