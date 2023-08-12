Рух Кримським мостом перекрито, знову лунають вибухи
Довкола мосту пустили димову завісу
У Керчі вдруге за день 12 серпня лунають вибухи. Російські телеграм-канали повідомляють про перекриття Кримського мосту, довкола нього пустили димову завісу.
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Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.
Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що його атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.
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