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Рух Кримським мостом перекрито, знову лунають вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рух Кримським мостом перекрито, знову лунають вибухи
Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету
фото з відкритих джерел

Довкола мосту пустили димову завісу

У Керчі вдруге за день 12 серпня лунають вибухи. Російські телеграм-канали повідомляють про перекриття Кримського мосту, довкола нього пустили димову завісу.

Пишуть також про роботу ППО.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що його атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

 

Теги: Крим Керченський міст вибух

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