СБУ спіймала одеситку, яка коригувала ракетні удари по місту

Для конспірації одеситка постійно змінювала мобільні номери і телефони

СБУ затримала жительку Одеси, яка мала проросійські погляди і хотіла «підзаробити». За даними слідчих, жінка співпрацювала ФСБ за коригувала вогонь по Одесі. Про це повідомили на сайті СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідчі встановили, за регулярну грошову «винагороду» від окупантів жінка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки «прильотів».

Переписка коригувальниці вогню фото СБУ

За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого «куратора» з ФСБ до 20 тис. грн. Гроші надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

Для конспірації постійно змінювала мобільні номери і телефони.

Співробітники СБУ затримали жінку, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

«Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ», – повідомили у СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одеситці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала трьох жінок під час збору розвідданих для ФСБ та «вагнерівців». Слідчі встановили, передусім вони намагались виявити і «злити» агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.