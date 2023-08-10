Маріуполь як «місто-побратимський трофей» Кадирова

Путін вкотре винагородив свого вірного поплічника

9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Грозний і Маріуполь стали «містами-побратимами». Ватажок так званої «ДНР» Пушилін при цьому послався на «досвід Чеченської Республіки в ліквідації наслідків останньої війни».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця новина символічна не тільки через криваві історичні паралелі: Грозний, як і Маріуполь, був дощенту зруйнований в ході штурму російською армією. В обох містах росіяни вбили десятки тисяч мирних мешканців.

По суті, це чергове підтвердження того, що окупований Маріуполь Путін віддав Кадирову. Одне із яскравих свідчень – місцевий металургійний комбінат імені Ілліча, який (на відміну від «Азовсталі») не був повністю зруйнований росіянами. На його центральному вході вже красується «Ахмат-сила».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, ще у лютому стало відомо, що частка в російській мережі будівельних маркетів OBI та компанії в «ДНР», яка претендує на відновлення металургійного комбінату імені Ілліча, перейшла бізнесмену, який пов’язаний із поплічниками Кадирова.

Звати цього комерсанта Валід Корчагін (колись мав прізвище Геремєєв). Його батько – заступник керівника Мінбуду окупованої Чечні Вахіт Геремєєв. Усі вони – родичі правої руки Кадирова – Адама Делімханова – відомого своєю заявою на тлі палаючої адмінбудівлі «Азовсталі»: «Спецоперацію зі знищення та очищення Маріуполя можна вважати завершеною».

Звичайно, Корчагін-Геремєєв – зіц-голова. Головний бенефіціар – Кадиров. І саме в такий спосіб він і отримав свій «місто-побратимський трофей» у знищеному Маріуполі.