Підрив Каховської ГЕС: місто на Херсонщині досі під водою (відео)

Центр Голої Пристані досі затоплений

Минуло два місяці після підриву росіянами Каховської ГЕС, що спричинило масштабне затоплення півдня України.

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Частина Херсонщини досі під водою. Так, затопленим лишається місто Гола Пристань. Зокрема, вода по коліна стоїть на центральних вулицях.

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Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина.