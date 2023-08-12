Вибухи біля Кримського мосту: Росія вигадала пояснення

Росіяни вихваляються, що російські системи ППО збили ракету С-200 в районі Кримського мосту

У Міністерстві оборони РФ прокоментували нові вибухи в районі Кримського мосту і заявили, що його атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

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«12 серпня близько 13 години «київським режимом» була вчинена спроба реалізувати терористичний удар по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант», – йдеться в повідомленні.

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Також Міноборони РФ стверджує, що ворожі цілі вдалося «перехопити в повітрі». Спрацювала місцева ППО, руйнувань і постраждалих немає, уточнює відомство. Зазначимо, що раніше кримські гауляйтери переконували, що дим навколо мосту – «димова завіса, поставлена спеціальними службами».

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. Над Керченським мостом майорить дим. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами Кримський міст «не пошкоджено».

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Окупанти продовжують запевняти, що ситуація на мосту контрольована. Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що дим навколо мосту – «димова завіса, поставлена спеціальними службами», а не наслідки «прильоту».