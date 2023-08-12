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Вибухи біля Кримського мосту: Росія вигадала пояснення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибухи біля Кримського мосту: Росія вигадала пояснення
Міноборони РФ прокоментувало нові вибухи в районі Кримського мосту
фото з відкритих джерел

Росіяни вихваляються, що російські системи ППО збили ракету С-200 в районі Кримського мосту

У Міністерстві оборони РФ прокоментували нові вибухи в районі Кримського мосту і заявили, що його атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

«12 серпня близько 13 години «київським режимом» була вчинена спроба реалізувати терористичний удар по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант», – йдеться в повідомленні.

Також Міноборони РФ стверджує, що ворожі цілі вдалося «перехопити в повітрі». Спрацювала місцева ППО, руйнувань і постраждалих немає, уточнює відомство. Зазначимо, що раніше кримські гауляйтери переконували, що дим навколо мосту – «димова завіса, поставлена спеціальними службами».

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. Над Керченським мостом майорить дим. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами Кримський міст «не пошкоджено».

Окупанти продовжують запевняти, що ситуація на мосту контрольована. Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що дим навколо мосту – «димова завіса, поставлена спеціальними службами», а не наслідки «прильоту».

Теги: Крим Кримський міст Міноборони РФ вибух

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