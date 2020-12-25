Рятувальники перейшли на посилений режим роботи: авіація в готовності

Здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей

На період відзначення Різдва Христового підрозділи ДСНС України перейшли на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З 9 години ранку 25 грудня до 9 ранку 28 грудня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення різдвяних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває й авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

Нагадаємо, українці цьогоріч вчетверте офіційно відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем: з 2017 року 25 грудня оголошено вихідним днем. Раніше українці на державному рівні святкували Різдво лише 7 січня, цей день був вихідним.