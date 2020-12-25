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    Сьогодні – Різдво Христове за григоріанським календарем: традиції та історія свята

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    <span>25 грудня день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також частина православних</span> - Сьогодні – Різдво Христове за григоріанським календарем: традиції та історія свята
    25 грудня день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також частина православних

    Святкування Різдва Христового чітко розплановано і не порушується століттями

    Українці цьогоріч вчетверте офіційно відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем: з 2017 року 25 грудня оголошено вихідним днем. Раніше українці на державному рівні святкували Різдво лише 7 січня, цей день був вихідним.

    Історичні факти говорять про те, що це ще й одне з найстаріших християнських свят. Воно увійшло в релігійний календар в 4 столітті н.е.

    Як свято Різдво було проголошено в 431 році під час Ефеського церковного собору. З того часу Різдво щороку відзначають 25 грудня.

    Саме в цей день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також частина православних.

    Традиції Різдва

    У день Різдва проходять три богослужіння:

    • перше символізує єдність Отця і Сина і відбувається опівночі;
    • друге проводиться під час появи на світ нового життя і відбувається на світанку;
    • третє доносить символ народження Ісуса Христа в серця всіх вірян, відбувається вдень.

    Святкування Різдва Христового чітко розплановано і не порушується століттями.

    Готуючись до Різдва, віряни прикрашають будинок яслами з фігурами народженого Ісуса, його матері Діви Марії, волхвами. По дому розставляють солом'яні композиції, омелу. З року в рік, діти своїми руками виготовляють різдвяні іграшки: тварини, ліхтарики, сердечка, які потім поміщають на ялинку як прикрасу. Тому новорічне дерево завжди різне.

    25 грудня подається святкова їжа. Головною стравою столу у більшості католиків і протестантів є запечена індичка, качка, свинина та інше.

    А також 25 грудня усі шукають подарунків від Санта Клауса чи Святого Миколая.

    Різдвяні символи

    Різдвяний вінок — вічнозелений атрибут з чотирма свічками, які запалюють поступово, щоб освітити шлях Господа.

    Ошатні свічки — світло полум'я здатне розігнати темні сили і створити неповторну атмосферу в будинку.

    Подарунки — за переказами, дарувальником довгоочікуваних дарів на Різдво може бути Ісус Христос, Святий Миколай, чарівні гноми, Санта Клаус зі своєю оленячою упряжкою, спритний невидимий чоловік.

    Різдвяний дзвіночок — його дзвін вітає появу на світ Христа і допомагає розігнати злих духів в темряві.

    Вітальні листівки — з виникненням пошти, з'явилася можливість вітати близьких і друзів, які в цей день не можуть розділити з нами радість, так як знаходяться дуже далеко. Комп'ютерні технології зробили актуальними електронні вітальні листи і листівки на честь свята.

    Різдвяний бенкет — всі найближчі збираються разом за загальним урочистим столом і пригощаються різноманітними смачними стравами, а оскільки в цей день закінчується строгий пост, всі віруючі з особливим смаком можуть оцінити приготовлене частування.

    Що стосується святкових страв, то у кожної народності вони традиційні:

    В Америці індичка з журавлинним соусом — головна і обов'язкова страва.

    У Литві готують напередодні свята кутю, страви з риби та іншу нежирну їжу.

    В Данії смажать гусака або качку з яблуками, готують рисовий пудинг і солодку кашу з рису з додаванням родзинок і кориці.

    В Австрії та Угорщині — навпаки, не готують птицю, вважаючи, що так може відлетіти удача і щастя.

    У країнах Скандинавії напередодні свята ріжуть поросят, роблять м'ясні копченості та варять солодовий напій.

    Прикмети

    • Якщо напередодні Різдва буде заметіль – то буде раннє листя.
    • Тепле Різдво – рання і тепла весна.
    • Якщо на Різдво дуже холодно – то врожай у наступному році буде дуже хорошим.
    • Сніг на Різдво – до хорошого року.
    • А якщо почали дзвеніти різдвяні дзвіночки, десь поруч злі духи.
    • А захистять вас від нечисті святкові свічки, які повинні бути на будь-якому столі в Різдво.
    • Також, вважається, що Різдвяний вінок не тільки прикрашає будинок, але і захищає його від злих сил, які неодмінно спробують потрапити туди

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

    Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

    Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

    Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.

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    Теги: церква історія свята релігія українці православна церква Різдвяні свята традиції
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