Сьогодні – Різдво Христове за григоріанським календарем: традиції та історія свята

25 грудня день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також частина православних

25 грудня день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також частина православних

Святкування Різдва Христового чітко розплановано і не порушується століттями

Українці цьогоріч вчетверте офіційно відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем: з 2017 року 25 грудня оголошено вихідним днем. Раніше українці на державному рівні святкували Різдво лише 7 січня, цей день був вихідним.

Історичні факти говорять про те, що це ще й одне з найстаріших християнських свят. Воно увійшло в релігійний календар в 4 столітті н.е.

Як свято Різдво було проголошено в 431 році під час Ефеського церковного собору. З того часу Різдво щороку відзначають 25 грудня.

Саме в цей день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також частина православних.

Традиції Різдва

У день Різдва проходять три богослужіння:

перше символізує єдність Отця і Сина і відбувається опівночі;

друге проводиться під час появи на світ нового життя і відбувається на світанку;

третє доносить символ народження Ісуса Христа в серця всіх вірян, відбувається вдень.

Святкування Різдва Христового чітко розплановано і не порушується століттями.

Готуючись до Різдва, віряни прикрашають будинок яслами з фігурами народженого Ісуса, його матері Діви Марії, волхвами. По дому розставляють солом'яні композиції, омелу. З року в рік, діти своїми руками виготовляють різдвяні іграшки: тварини, ліхтарики, сердечка, які потім поміщають на ялинку як прикрасу. Тому новорічне дерево завжди різне.

25 грудня подається святкова їжа. Головною стравою столу у більшості католиків і протестантів є запечена індичка, качка, свинина та інше.

А також 25 грудня усі шукають подарунків від Санта Клауса чи Святого Миколая.

Різдвяні символи

Різдвяний вінок — вічнозелений атрибут з чотирма свічками, які запалюють поступово, щоб освітити шлях Господа.

Ошатні свічки — світло полум'я здатне розігнати темні сили і створити неповторну атмосферу в будинку.

Подарунки — за переказами, дарувальником довгоочікуваних дарів на Різдво може бути Ісус Христос, Святий Миколай, чарівні гноми, Санта Клаус зі своєю оленячою упряжкою, спритний невидимий чоловік.

Різдвяний дзвіночок — його дзвін вітає появу на світ Христа і допомагає розігнати злих духів в темряві.

Вітальні листівки — з виникненням пошти, з'явилася можливість вітати близьких і друзів, які в цей день не можуть розділити з нами радість, так як знаходяться дуже далеко. Комп'ютерні технології зробили актуальними електронні вітальні листи і листівки на честь свята.

Різдвяний бенкет — всі найближчі збираються разом за загальним урочистим столом і пригощаються різноманітними смачними стравами, а оскільки в цей день закінчується строгий пост, всі віруючі з особливим смаком можуть оцінити приготовлене частування.

Що стосується святкових страв, то у кожної народності вони традиційні:

В Америці індичка з журавлинним соусом — головна і обов'язкова страва.

У Литві готують напередодні свята кутю, страви з риби та іншу нежирну їжу.

В Данії смажать гусака або качку з яблуками, готують рисовий пудинг і солодку кашу з рису з додаванням родзинок і кориці.

В Австрії та Угорщині — навпаки, не готують птицю, вважаючи, що так може відлетіти удача і щастя.

У країнах Скандинавії напередодні свята ріжуть поросят, роблять м'ясні копченості та варять солодовий напій.

Прикмети

Якщо напередодні Різдва буде заметіль – то буде раннє листя.

Тепле Різдво – рання і тепла весна.

Якщо на Різдво дуже холодно – то врожай у наступному році буде дуже хорошим.

Сніг на Різдво – до хорошого року.

А якщо почали дзвеніти різдвяні дзвіночки, десь поруч злі духи.

А захистять вас від нечисті святкові свічки, які повинні бути на будь-якому столі в Різдво.

Також, вважається, що Різдвяний вінок не тільки прикрашає будинок, але і захищає його від злих сил, які неодмінно спробують потрапити туди

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

Ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.