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  4. Рятувальники показали, як евакуюють людей із охопленої вогнем Луганщини (відео)
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    Події в Україні

    Рятувальники показали, як евакуюють людей із охопленої вогнем Луганщини (відео)

    Із зони бойових дій вивезли18 мирних жителів Лисичанська - Рятувальники показали, як евакуюють людей із охопленої вогнем Луганщини (відео)
    Із зони бойових дій вивезли18 мирних жителів Лисичанська
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Евакуаційна колона дісталася до безпечного міста в Донецькій області

    Луганщина потерпає від авіаударів та артилерійських снарядів російських окупантів. Попри цинічні наміри російських загарбників знищити регіон та вбити мирних людей рятувальникам вдалося сьогодні евакуювати із зони бойових дій 18 мирних жителів Лисичанська. Про це інформує ДСНС України.

    Разом з евакуаційним транспортом виїхали цивільні громадяни на власних автомобілях.

    Наразі евакуаційна колона дісталася до безпечного міста в Донецькій області.

    Раніше повідомлялося, що військова ситуація на Луганщині залишається важкою. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, рашисти намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, вороги несуть масові втрати.

    Нагадаємо, триває сто шістнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.

    Також за минулу добу, 18 червня, українські захисники ліквідували близько 250 російських окупантів.

    Читайте також: Оборона України: ситуація у регіонах станом на ранок 19 червня

    Теги: росія окупанти Луганщина ДСНС війна рятувальники Україна місто окупація #stoprussia
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    Рятувальники показали, як евакуюють людей із охопленої вогнем Луганщини (відео)