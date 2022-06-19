ЗСУ ліквідували ще 250 рашистів: нові дані Генштабу про втрати ворога графіка

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках фото: Генштаб ЗСУ

Від початку війни українські захисники знищили майже півтори тисячі ворожих танків