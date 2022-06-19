ЗСУ ліквідували ще 250 рашистів: нові дані Генштабу про втрати ворога

ЗСУ ліквідували ще 250 рашистів: нові дані Генштабу про втрати ворогаграфіка
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках
фото: Генштаб ЗСУ
Від початку війни українські захисники знищили майже півтори тисячі ворожих танків
За минулу добу, 18 червня, українські захисники ліквідували близько 250 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1468 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) одиниць;
- артилерійських систем – 745 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 235 (+2) одиниць;
- засоби ППО – 98 (+0) одиниць;
- літаків – 216 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 181 (+1) одиниця;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4) одиниць;
- крилаті ракети – 130 (+1)одиниць;
- кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) одиниць;
- спеціальна техніка – 55 (+0) одиниць;
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.