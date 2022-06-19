Оборона України: ситуація у регіонах станом на ранок 19 червня

У Сєвєродонецьку ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

Сьогодні близько сьомої ранку росіяни зі своєї території почали мінометний обстріл житлових кварталів міста Середина-Буда. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди. Вирують пожежі. Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ніч з тривогами, на ранок – спокійно. Напередодні увечері три ворожі ракети знищили нафтобазу у Новомосковському районі. Постраждали 11 людей, один з постраждалих – у важкому стані. Рятувальники й досі борються з вогнем. Детальна інформація щодо наслідків та можливих інших постраждалих осіб уточнюється.

Харківщина

У Харкові вчора близько 23 години було кілька влучань снарядів росіян по інфраструктурних об‘єктах міста Індустріального району. Постраждалих немає.

По області вдень окупанти вдарили ракетами по газопереробному підприємству в Ізюмському районі. Масштабну пожежу тривалий час ліквідовували рятувальники. Постраждалих немає.

Загалом по Ізюмському району протягом доби внаслідок обстрілів окупантів четверо осіб поранено, один загиблий.

Луганщина

У Сєвєродонецьку ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому «Азоту», зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд.

Окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку; завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки. Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської й Гірської громад. Двоє цивільних загинули.

Донеччина

Росіяни нарощують кількість обстрілів вздовж всієї лінії фронту. За добу було обстріляно 28 населених пунктів.

Пошкоджено 58 об’єктів: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, промислові об'єкти, трампарк, АКХЗ, 3 будинки культури, психоневрологічний інтернат, дві школи, магазин, автомийка. Один цивільний загинув, 11 людей дістали поранення.

Область без газу, частково – без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора Миколаїв був двічі атакований ракетами. Серед дня подвійний удар ракетами нанесено по промисловій інфраструктурі. Ввечері другий удар – п’ятьма ракетами з боку Херсонщини. За даними ОК «Південь», одна ракета знищена, дві уразили промисловий об‘єкт, одна – житловий будинок та ще одна влучила по виробничій інфраструктурі. За попередньою інформацією жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.

У Баштанському районі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі внаслідок обстрілів Галицинівської громади серед місцевих мешканців загинуло дві людини. Також сталося загорання на території приватного сільськогосподарського підприємства.

Вчора після обстрілів селища Засілля Первомайської громади важко поранена одна людина.

Протягом доби під обстрілами будо і село Парутине Куцурубської громади. Потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина

Бойові дії тривають на всій території Херсонської області. Окупанти продовжують нанесення хаотичних обстрілів окупованих та звільнених населених пунктів, а також сусідніх областей з території Бериславського та Херсонського районів. Область у критичному становищі.

Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система протиповітряної оборони. Він також опублікував ймовірне збиття ракети.