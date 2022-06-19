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    Новини

    На Київщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ

    Церква в с. Юрівка перейшла до ПЦУ - На Київщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
    Церква в с. Юрівка перейшла до ПЦУ
    фото: Олександр Драбинко/Facebook

    Громада с. Юрівка розпрощалася з Московським патріархатом

    18 червня до Переяславсько-Вишневської єпархії Православної церкви України доєдналася громада с. Юрівка Києво-Святошинського району. Про це повідомив митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко.

    «18 червня до складу Переяславсько-Вишневської єпархії включено релігійну громаду с. Юрівка», - написав він у Facebook.

    Драбинко оприлюднив відповідний указ управління Переяславсько-Вишневської єпархії.

    Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни.

    Відколи російські окупанти почали повномасштабну війну проти України, громади з УПЦ Московському патріархату почали переходити до Православної церкви України. Їх кількість вже перейшла позначку у чотири сотні.

    Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад.

    8 червня три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ.

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    Теги: росія церква війна РПЦ Київщина Олександр Драбинко
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    На Київщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ