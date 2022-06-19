На Київщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Громада с. Юрівка розпрощалася з Московським патріархатом
18 червня до Переяславсько-Вишневської єпархії Православної церкви України доєдналася громада с. Юрівка Києво-Святошинського району. Про це повідомив митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко.
«18 червня до складу Переяславсько-Вишневської єпархії включено релігійну громаду с. Юрівка», - написав він у Facebook.
Драбинко оприлюднив відповідний указ управління Переяславсько-Вишневської єпархії.
Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни.
Відколи російські окупанти почали повномасштабну війну проти України, громади з УПЦ Московському патріархату почали переходити до Православної церкви України. Їх кількість вже перейшла позначку у чотири сотні.
Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад.
8 червня три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ.