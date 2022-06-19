Українські захисники відбили атаку в районі Тошківки

Після роботи нашої артилерії окупанти зазнали поразки

Військова ситуація на Луганщині залишається важкою. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, рашисти намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, вороги несуть масові втрати. Про це увечері 19 червня розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії окупанти потерпіли поразку», – ідеться у повідомленні.

Гайдай також повідомив, що Лисичанськ під українською владою, але місто під постійними рашистськими обстрілами. «Тиха» евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно.

Нагадаємо, триває сто шістнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.

Також за минулу добу, 18 червня, українські захисники ліквідували близько 250 російських окупантів.