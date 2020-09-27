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    Події в Україні

    Рятувальники попереджають про паводки: які річки вийдуть з берегів

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    Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках у Карпатах - Рятувальники попереджають про паводки: які річки вийдуть з берегів
    Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках у Карпатах

    У Карпатах рівень води в річках може піднятися на 1,5 метра

    28 вересня у Карпатах прогнозують значні дощі, місцями сильні зливи, внаслідок чого рівень води у річках може піднятися на 0,3-1,5 метра.

    Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Також там наголошують, що при сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

    Вранці 28 вересня на річці прут у Чернівцях синоптики очікують дощовий паводок висотою 0,7-1,2 метра. Переконують, що він нічим не загрожує.

    Нагадаємо, 11 липня на території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні.

    рятувальники паводок Чернівці
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