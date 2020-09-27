Рятувальники попереджають про паводки: які річки вийдуть з берегів



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Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках у Карпатах

У Карпатах рівень води в річках може піднятися на 1,5 метра

28 вересня у Карпатах прогнозують значні дощі, місцями сильні зливи, внаслідок чого рівень води у річках може піднятися на 0,3-1,5 метра.

Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також там наголошують, що при сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

Вранці 28 вересня на річці прут у Чернівцях синоптики очікують дощовий паводок висотою 0,7-1,2 метра. Переконують, що він нічим не загрожує.

Нагадаємо, 11 липня на території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні.