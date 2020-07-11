Підтоплених населених пунктів після паводків на заході країни немає, – ДСНС



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Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб

Протягом доби відкачано 1885 кубометрів води

На території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 11 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22тис.182) немає», – йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, унаслідок негоди зруйновано 202,4 км автодоріг та 95 мостів, пошкоджено 549 км доріг та 213 мостів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2565 осіб.

Протягом доби відкачано 1885 кубометрів води.

До робіт залучено 183 особи та 80 одиниць техніки, з них від ДСНС 128 чоловік особового складу та 61 одиниця техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС).

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули троє людей, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, рятувальники четвертий день гасять лісову пожежу на Луганщині.

Як повідомлялося, ДСНС визнала рекордну посуху на Одещині надзвичайною ситуацією державного рівня.

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