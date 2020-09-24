На річках Закарпаття рятувальники прибирають затори зі сміття товщиною до п’яти метрів



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На березі річки Боржава в селі Верхні Ремети вже кілька днів розчищають 50-метровий затор з пластику та іншого сміття, - ДСНС

Сміттєві затори на річках Латориця та Боржава не розчищали близько 30 років

На Закарпатті розчищають сміттєві затори на річках Латориця та Боржава. Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Зазначається, що розчищення русел таких масштабів не проводили близько 30 років.

«Час від часу з річок визбирують пет-пляшки місцеві жителі, проте спресоване за роки сміття та повалені дерева можна вибрати тільки спецтехнікою», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС інформують, що на березі річки Боржава в селі Верхні Ремети вже кілька днів розчищають 50-метровий затор з пластику та іншого сміття, водолази піднімають із дна велетенські брили дерев, далі рятувальники лебідкою витягують їх на берег.

Олександр Подмятніков, голова сільської ради Верхніх Ремет розповідає, що в самому селі сміття вивозять централізовано, але населення сіл вище за течією такої можливості не має, тому викидають все зайве у річку.

У воді, крім пет-пляшок, каністри, взуття, тара з-під побутової хімії. За словами Олександра Подмятнікова, нещодавно витягли навіть труп людини. Це мешканець села, який зник ще у листопаді минулого року, тоді пошуки нічого не дали. Тепер чоловіка знайшли у сміттєвому заторі.

«Це практично завершальний етап розчищення, – коментує хід робіт на річках Закарпаття Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА. – Затори створюють певну небезпеку і для довкілля, і для громади селищних рад, розташованих вдовж річок. Під час паводку підняття річки сягає 5-6 метрів і те, що перебуває у воді, може перетворитися у селевий потік, який виходить на територію населених пунктів. Крім того, сміття переноситься на територію Угорщини, ми отримали відповідну ноту у дипломатичному плані від президента Угорщини».

«Чотири роки тому ми своїми силами і тракторцями витягували дерева, але все сміття так не збереш, громаді не під силу. Централізовано так чистять вперше», – каже сільський голова.