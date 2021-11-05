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    Рятувальники знайшли 12-річного хлопця, який заблукав у Карпатах

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    Хлопець відбився від батьків на горі Хом'як - Рятувальники знайшли 12-річного хлопця, який заблукав у Карпатах
    Хлопець відбився від батьків на горі Хом'як
    фото з відкритих джерел

    Стан юнака задовільний

    Рятувальники знайшли підлітка, який сьогодні загубився в Карпатах. Його стан задовільний. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    «О 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукану дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 5 жовтня, під час сходження з гори Хом'як загубився 12-річний хлопець який відстав від батьків.

    Близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом'як по «червоному маршруту» з боку КПП урочища «Женець», поблизу села Татарів і близько 14:00 підліток побіг вперед і відбився від своїх батьків.

    Для пошуків хлопця створили дві пошукові групи.

    Близько 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику, і повідомив, що зліва від нього протікає потічок, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група.

    Нагадаємо, ще у жовтні на верхів'ї Карпат випав сніг.

    Теги: ДСНС Івано-Франківщина рятувальники Карпати (гори)
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    Рятувальники знайшли 12-річного хлопця, який заблукав у Карпатах