Рятувальники знайшли 12-річного хлопця, який заблукав у Карпатах
Стан юнака задовільний
Рятувальники знайшли підлітка, який сьогодні загубився в Карпатах. Його стан задовільний. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
«О 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукану дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 5 жовтня, під час сходження з гори Хом'як загубився 12-річний хлопець який відстав від батьків.
Близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом'як по «червоному маршруту» з боку КПП урочища «Женець», поблизу села Татарів і близько 14:00 підліток побіг вперед і відбився від своїх батьків.
Для пошуків хлопця створили дві пошукові групи.
Близько 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику, і повідомив, що зліва від нього протікає потічок, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група.
Нагадаємо, ще у жовтні на верхів'ї Карпат випав сніг.