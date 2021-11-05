Рятувальники знайшли 12-річного хлопця, який заблукав у Карпатах

Стан юнака задовільний

Рятувальники знайшли підлітка, який сьогодні загубився в Карпатах. Його стан задовільний. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«О 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукану дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 жовтня, під час сходження з гори Хом'як загубився 12-річний хлопець який відстав від батьків.

Близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом'як по «червоному маршруту» з боку КПП урочища «Женець», поблизу села Татарів і близько 14:00 підліток побіг вперед і відбився від своїх батьків.

Для пошуків хлопця створили дві пошукові групи.

Близько 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику, і повідомив, що зліва від нього протікає потічок, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група.

Нагадаємо, ще у жовтні на верхів'ї Карпат випав сніг.