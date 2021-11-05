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    Відстав від батьків: рятувальники шукають у Карпатах 12-річну дитину

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    Гора&nbsp;Хом'як знаходиться неподалік Буковелю - Відстав від батьків: рятувальники шукають у Карпатах 12-річну дитину
    Гора Хом'як знаходиться неподалік Буковелю
    фото: ДСНС

    Хлопець загубився під час сходження з гори Хом'як

    У п'ятницю, 5 жовтня, під час сходження з гори Хом'як загубився 12-річний хлопець який відстав від батьків. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    Як заявили в службі, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло о 15:30.

    «Під час сходження з гори Хом'як, поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім'єю приїхав на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

    У ДСНС додали, що близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом'як по «червоному маршруту» з боку КПП урочища «Женець», поблизу села Татарів і близько 14:00 підліток побіг вперед і відбився від своїх батьків.

    Для пошуків хлопця створили дві пошукові групи. Перша група рятувальників проводитиме пошуки по «червоному маршруту», а друга – в кулуарі потічка Розскільський.

    «Близько 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику, і повідомив, що зліва від нього протікає потічок, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група», – йдеться в повідомленні.

    Попри це, оголошено збір для пошуково-рятувального відділення Івано-Франківськ та Верховина.

    Нагадаємо, ще у жовтні на верхів'ї Карпат випав сніг.

    Теги: Маріуполь Івано-Франківщина рятувальники Карпати (гори) Верховина
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    Відстав від батьків: рятувальники шукають у Карпатах 12-річну дитину