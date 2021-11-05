Відстав від батьків: рятувальники шукають у Карпатах 12-річну дитину

Хлопець загубився під час сходження з гори Хом'як

У п'ятницю, 5 жовтня, під час сходження з гори Хом'як загубився 12-річний хлопець який відстав від батьків. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Як заявили в службі, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло о 15:30.

«Під час сходження з гори Хом'як, поблизу села Татарів Ворохтянської ТГ, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім'єю приїхав на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом'як по «червоному маршруту» з боку КПП урочища «Женець», поблизу села Татарів і близько 14:00 підліток побіг вперед і відбився від своїх батьків.

Для пошуків хлопця створили дві пошукові групи. Перша група рятувальників проводитиме пошуки по «червоному маршруту», а друга – в кулуарі потічка Розскільський.

«Близько 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику, і повідомив, що зліва від нього протікає потічок, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група», – йдеться в повідомленні.

Попри це, оголошено збір для пошуково-рятувального відділення Івано-Франківськ та Верховина.

Нагадаємо, ще у жовтні на верхів'ї Карпат випав сніг.