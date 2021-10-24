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    На верхів'ї Карпат випав сніг

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    На верхів'х гори уже видніється тонкий шар снігу - На верхів'ї Карпат випав сніг
    На верхів'х гори уже видніється тонкий шар снігу
    фото: facebook.com/chornogora

    Температура повітря у Карпатах знизилася до -6°С

    Сьогодні вдень на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували температуру повітря -6°С. Крім того, верхів'я гори вже вкрите снігом. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

    У горах було хмарно з проясненням, а швидкість південно-західного вітру становила всього 3 м/с.

    Рятувальники з гірського посту опублікували фотографію із Карпат. На знімку можна побачити, що верхів'я гори Піп Іван Чорногірський вже вкрите невеликим шаром снігу.

    Як зазначалося раніше, в Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном.

    Зазначається, що потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

    Завтра, 25 жовтня, це холодне повітря досягне України та спричинить зниження температури на 5-7 градусів у порівнянні із днем сьогоднішнім.

    Підкреслюється, що у різних регіонах країни погода буде різною.

    Раніше кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені.

    «Від різких похолодань до різких потеплінь – і знову справа буде йти до похолодання в кінці жовтня. Мене турбує друга половина жовтня, адже якщо в другій половині з'являться негативні нічні та денні температури, це говорить про те, що з'явиться вже сніговий покрив. Але це буде сніг із дощем», – зазначила Вазіра Мартазінова.

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    Теги: прогноз погоди рятувальники Карпати (гори) снігопад повітря
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    На верхів'ї Карпат випав сніг