На верхів'ї Карпат випав сніг

Температура повітря у Карпатах знизилася до -6°С

Сьогодні вдень на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували температуру повітря -6°С. Крім того, верхів'я гори вже вкрите снігом. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

У горах було хмарно з проясненням, а швидкість південно-західного вітру становила всього 3 м/с.

Рятувальники з гірського посту опублікували фотографію із Карпат. На знімку можна побачити, що верхів'я гори Піп Іван Чорногірський вже вкрите невеликим шаром снігу.

Як зазначалося раніше, в Україну насувається похолодання спричинене арктичним циклоном.

Зазначається, що потужний циклон, центр якого зараз розміщується над Фінляндією, затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

Завтра, 25 жовтня, це холодне повітря досягне України та спричинить зниження температури на 5-7 градусів у порівнянні із днем сьогоднішнім.

Підкреслюється, що у різних регіонах країни погода буде різною.

Раніше кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені.

«Від різких похолодань до різких потеплінь – і знову справа буде йти до похолодання в кінці жовтня. Мене турбує друга половина жовтня, адже якщо в другій половині з'являться негативні нічні та денні температури, це говорить про те, що з'явиться вже сніговий покрив. Але це буде сніг із дощем», – зазначила Вазіра Мартазінова.

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