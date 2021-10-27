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    У Карпатах квітне червонокнижний шафран (фото)

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    Деякі види цієї рослини квітнуть восени<br /><br /><br /> - У Карпатах квітне червонокнижний шафран (фото)
    Деякі види цієї рослини квітнуть восени


    Фото: Карпатський біосферний заповідник

    Шафран належить до зникаючих видів і потребує цілковитої охорони

    У Карпатському біосферному заповіднику квітне шафран. Відомим цей рід рослин родини півникових переважно роблять ранньовесняні шафрани. Однак зустрічаються і такі, що квітнуть восени. Це шафран банатський, повідомляють у заповіднику.

    Ця рослина занесена до Червоної книги України до видів зі статусом «вразливий».

    На території Карпатського біосферного заповідника росте в Долині нарцисів та Юлівських горах.

    У жовтні масове цвітіння шафрану банатського можна побачити на колекційній ділянці дендропарку центральної садиби заповідника. Рослина інтродукована із природних місцезростань урочища Долини нарцисів ще у 80 р. минулого століття. Добре прижився та на сьогодні нараховує приблизно 50 екземплярів.

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    Фото: Карпатський біосферний заповідник
    Фото: Карпатський біосферний заповідник
    Фото: Карпатський біосферний заповідник

    Шафран банатський хоча і менше потерпає від антропогенних чинників, оскільки поблизу його місцезростань великих населених пунктів немає, але належить до вимираючих і потребує цілковитої охорони.

    Ботаніки Карпатського біосферного заповідника вивчають можливості розмноження цього виду, зокрема для відновлення його ареалів у природі.

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    Теги: Карпати (гори) рослини
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    У Карпатах квітне червонокнижний шафран (фото)