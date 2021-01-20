Рятувальники знайшли у горах зниклого туриста з Києва

Стан його здоров'я лижника задовільний, медичної допомоги не потребував

Чоловік загубився під час катання на лижах

О 19:30 середи, 20 січня, група рятувальників Держслужби України з надзвичайних ситуацій поблизу села Березники Свалявського району знайшла зниклого раніше під час спуску на лижах з гори Гемба туриста із Києва. Рятувальники повідомили, що чоловік перебуває у задовільному стані.

«За уточненими даними 1985 року народження, є жителем Києва», - зазначили в ДСНС у середу ввечері.

Як повідомлялося, 20 січня о 14:10 поблизу села Пилипець під час катання на лижах на горі Гемба чоловік з'їхав з траси і втратив орієнтир. Деякий час з ним не було зв'язку.

Минулого тижня рятувальники у Карпатах шукали туриста зі Львова.

Один з волонтерів, Богдан Фаштріга, що перебував у групі пошуку загубленого на Рахівщині туриста зі Львова, опублікував у Facebook своє фото після 22-годинної пошукової операції.

Як повідомлялося, у Карпатах рятувальники два дні у сильний мороз шукали туриста, який самотужки спробував підкорити гору Піп Іван Мармароський та загубився.

Львів’янина знайшли на полонині Струнга надвечір 15 січня – за пів кілометра від українського кордону – на території Румунії.

Ще раніше рятувальники знайшли у горах туриста з Дніпра