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    Події в Україні

    Синоптики попередили про небезпеку снігових лавин у Карпатах

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    У&nbsp;ДСНС уточнили інформацію, щодо снігових лавин - Синоптики попередили про небезпеку снігових лавин у Карпатах
    У ДСНС уточнили інформацію, щодо снігових лавин

    Внаслідок проходження фронтів активного циклону з Балкан, очікується значне погіршення погодних умов

    Починаючи з нинішнього дня в Карпатах очікується погіршення погодних умов. Про це повідомив відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

    24-26 січня у Карпатах, внаслідок проходження фронтів активного циклону з Балкан, очікується значне погіршення погодних умов:

    • сильний вітер (пориви до 14 м/с, на високогір’ї – до 20 м/с);
    • значні дощі та мокрий сніг, сніг.

    На високогір’ї – значний сніг, хуртовина.

    Очікується приріст снігового покриву висотою:

    • на середньогір’ї – до 20 см,
    • на високогір’ї – 30-40 см!

    Спеціалісти попередили, що спостерігатиметься активний переніс снігу, утворення карнизів, перемети, заноси снігу. У зв’язку з цим вони порадили утриматися від походів в гори.

    «Нагадуємо, що 23 січня у Карпатах утримуватиметься відлига та значна (3 рівень) сніголавинна небезпека», – повідомили спеціалісти.

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили інформацію, щодо снігових лавин.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, у зв’язку з відлигою та випадінням дощу на сніговий покрив, 23-24 січня у високогір’ї Івано-Франківської області та 23-25 січня у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В горах існує загроза зсувів снігу на дороги», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: ДСНС Карпати (гори) вітер негода небезпека
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