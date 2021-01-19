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    Суспільство

    Віртуальний туризм: на Прикарпатті оцифрували нові атракції

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    Карпатський Національний парк - Віртуальний туризм: на Прикарпатті оцифрували нові атракції
    Карпатський Національний парк

    На Прикарпатті оцифрували атракції ще двох нацпарків

    В Івано-Франківській області оцифрували атракції Карпатського національного природного парку і НПП «Верховинський».

    Про це повідомляє Івано-Франківщина туристична.

    У рамках реалізації спільного проєкту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і компанії Google Україна відбувається оцифрування природного і туристичного потенціалу національних природних парків України.

    Нещодавно завершена цифровізація об’єктів двох природоохоронних територій області – НПП «Верховинський», Карпатського національного природного парку.

    Під час віртуальних мандрів можна оглянути візит-центр в с. Ільці Верховинського району, туристичний маршрут «Стежка Довбуша», Екотуристичний візит-центр у м. Яремче, панораму гори Маковиця, полонину Маковиця:

    Візит-центр Ільці: http://iftourism.com/places/vizit-centr-ilci

    Маршрут «Стежка Довбуша»: http://iftourism.com/places/stezhka-dovbusha

    Екотуристичний візит-центр у м. Яремче: http://iftourism.com/places/ekoturistichniy-vizit-centr-u-yaremche

    Гора Маковиця: https://goo.gl/maps/1wdUsUQn9Aa8sArR9

    Полонина Маковиця: https://goo.gl/maps/wGdJVZgYy3dBPYce7

    Нагадаємо, що у рамках проєкту Мінприроди триває створення колекції цифрових панорам національних природних парків України. Крім НПП «Верховинський», Карпатського національного природного парку, віртуальні тури створені, зокрема, для НПП «Гуцульщина».

    Оцифровані версії мандрів національними парками Івано-Франківської області можна переглянути на головному туристичному порталі області www.iftourism.com або безпосередньо на Google Maps.

    Теги: Google Івано-Франківщина туризм Україна Карпати (гори)
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