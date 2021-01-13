Заблукав у Карпатах: рятувальники знайшли у горах туриста з Дніпра

Лижник сам зателефонував до Служби порятунку, коли зрозумів, що не знає в який бік рухатись

Туриста знайшли досить швидко: меддопомоги він не потребував

Рятувальники Рахівщини знайшли заблукалого туриста. Про це розповіла речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Подія сталась у вівторок.

За її словами, 35-річний лижник з Дніпра сам зателефонував до Служби порятунку близько 15 години 12 січня.

Речниця ДСНС на Закарпатті повідомила: чоловік зрозумів, що через погану видимість самостійно не зможе повернутися до бази відпочинку. Також вказав і на орієнтовне місце свого перебування біля полонини Драгобрат.

На пошуки туриста вирушили шестеро рятувальників та знайшли туриста за годину біля гори Стіг. Меддопомоги він не потребував.

Зазначимо, що 12 січня зранку на курорті в Карпатах знову сталась надзвичайна ситуація: на підйомнику застрягли люди.

На Новий рік на іншому гірськолижному курорті на Львівщині відбувся схожий інцидент. Тоді на підйомнику застрягли близько 70 людей. Згодом в мережі з’явилося відео порятунку туристів у Славському.

Також нагадаємо про ще одну надзвичайну ситуацію: у Буковелі туристи на підйомнику стали «мішенями» для тиру. Як розповідають туристи, у сотні метрів від підйомників розташовується тир. При цьому захисні щити, які обіцяли встановити для безпеки відвідувачів, так і не зробили.

Варто нагадати, що це не єдина біда в Буковелі. На тлі тотального локдауну минулими вихідними українці масово вирушили на гірськолижний курорт. У мережі показали фото і відео з натовпами туристів у Буковелі в перший день посиленого карантину.

У Буковелі свою відпустку проводив і президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що саме гірськолижні курорти стали епіцентрами коронавірусу під час першої хвилі інфекції.