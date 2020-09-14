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    Події в Україні

    На Черкащині у пілота-контрабандиста вилучено літак

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    Чоловіка оперативники та військовослужбовці мобільного підрозділу типу &laquo;С&raquo; виявили на Черкащині в н.п. Хлистунівка - На Черкащині у пілота-контрабандиста вилучено літак
    Чоловіка оперативники та військовослужбовці мобільного підрозділу типу «С» виявили на Черкащині в н.п. Хлистунівка

    Чоловіка оперативники та військовослужбовці мобільного підрозділу типу «С» виявили на Черкащині в н.п. Хлистунівка

    У Черкаській області оперативні співробітники Чернівецького загону затримали пілота та вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера, що порушував кордон з Румунією в межах Чернівецької області.

    Про це повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону.

    Зазначається, що в ході проведення комплексу оперативних заходів, спрямованих на недопущення переміщення тютюнової контрабанди, вдалося виявити літак Zenith та затримати пілота-контрабандиста.

    Завдяки проведеній оперативній роботі охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик з якого здійснював незаконні польоти «повітряний контрабандист».

    Чоловіка оперативники та військовослужбовці мобільного підрозділу типу «С» виявили на Черкащині в н.п. Хлистунівка. Той якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір сусідньої країни, з метою переміщення тютюнових виробів.

    Всі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували за допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля «Volkswagen» та приладів для нічного спостереження.

    В діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 334 «Порушення правил міжнародних польотів» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    прикордонники літак кордон
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