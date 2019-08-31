Сарган: «Справу Калєтніка» закрили законно



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Ігор Калєтнік Фото УНІАН

У справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину - Сарган

Прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган заявила, що кримінальну справу щодо колишнього першого заступника спікера ВР Ігоря Калєтніка було закрито законно.

Про це вона написала у Facebook.

«Щодо чергової «зради» від Горбатюка, поширеної всіма ЗМІ відразу після призначення нового генпрокурора. ‪Справа Калєтніка була заслухана заступником генпрокурора разом із прокурором із підрозділу Горбатюка. Трошки деталей. Стаття КК, яку 5,5(!) років Горбатюк пред’являв Калєтніку – давно декриміналізована», – наголосила Сарган.

За її словами, у справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину.

«По цій же справі було відмовлено у проведенні заочного розслідування через відсутність складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи. Але про це від Горбатюка ви не чули, бо то були його провали. Є ще кілька деталей, про які я вже не уповноважена говорити. Головне – справа нині закрита на законних підставах.», – написала Сарган.

Вона також спростувала інформацію, що Луценко забрав 20 кримінальних справ.

«20 кримінальних проваджень передані до ДБР, НП, СБУ – за підслідністю. Так. Провадження не мають відношення ні до справ Майдану, ні до колишніх високопосадовців. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва тощо передані за підслідністю. Саме концентрації зусиль управління Горбатюка по розкриттю насильницьких злочинів проти мирних демонстрантів, притягнення до відповідальності організаторів розстрілів вимагав 3,5 роки Луценко і вимагає суспільство», – зазначила Сарган.

Вона також нагадала, що Генпрокуратура позбавлена слідства після створення ДБР і всі справи за законом мають бути передані слідчим ДБР чи іншим слідчим органам. «Тому чергове скиглення керівника УСР лишаються лише скигленнями. Бити в спину легко. Працювати важко. Ще важче – важко працювати і давати результати», – написала Сарган.

Як повідомлялося, 30 серпня Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури заявило, що в останній день Юрія Луценка на посаді генерального прокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який є підозрюваним у справі «диктаторських законів 16 січня».

Там також заявили, що увечері 29 серпня Луценко забрав від слідчих управління спецрозслідувань ГПУ 20 кримінальних проваджень на підставі «неефективного здійснення досудового розслідування».