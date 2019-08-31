Суд арештував 143 об’єкти нерухомості, записані на родичів та близьких одіозного судді Татькова



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Віктор Татьков

Ексголову Вищого госпсуду звинувачують у втручанні в автоматизовану систему документообігу і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 143 об’єкти нерухомості, записані на родичів та близьких колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 21 серпня.

В цілому, заборона розпорядження (у тому числі відчуження) нерухомим майном стосується 28 фізичних осіб та двох підприємств Лідер Групп» і «Ріалдон».

Як стверджує слідство, з метою приховування фактичного власника об`єктів нерухомості суддя Татьков залучив до схеми батьків дружини, сестру, низку родичів, няню дітей, водія та сина няні, довірених осіб, співмешканку та інших осіб.

Правоохоронці додають, що у них є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно, придбано за рахунок коштів, одержаних Татьковим злочинним шляхом і він досі є його фактичним власником і вигодонабувачем.

Все арештоване майно генпрокуратура визнала речовими доказами у кримінальному провадженні, де підозру має суддя Віктор Татьков.

Окрім того, ГПУ клопотала суд передати ці об’єктив управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Однак слідчий суддя не задовольнила клопотання, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.

За версією правоохоронців, на початку 2011 року ексголова Вищого госпсуду створив стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучив окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб.

Учасники цього об’єднання залучалися до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, суддя Віктор Татьков підозрюється в тому, що протягом лютого-квітня 2012 року отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» неправомірну вигоду у вигляді об`єктів нерухомості у будинках на вулиці Михайла Драгомирова у Києві (ЖК «Новопечерські Липки») за винесення на користь цього товариства судових рішень окремими суддями господарських судів України.

Також слідство підозрює цивільну дружину Татькова, співачку Ярославу Красильникову в легалізації 80 млн грн.

Нагадаємо, що 3 вересня Вища рада правосуддя повторно розгляне питання про звільнення Віктора Татькова з посаду судді Вищого господарського суду України.

За останніми даними, колишній голова суду перебуває в Австрії, при цьому він відмовився від спрощеної процедури екстрадиції і подав запит на отримання притулку. В одній з судових ухвал навіть наводиться місцеперебування Віктора Татькова: Відень, Вайнберггассе, 55/2/30.

Крім цього, Татьков занесений до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади». На нього розповсюджується 10-річна заборонена.