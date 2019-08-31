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    «Бізнес Авакова ми легалізуємо». Арахамія розповів про підпільні казино Луценка і глави МВС

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    «Бізнес Авакова ми легалізуємо». Арахамія розповів про підпільні казино Луценка і глави МВС

    У Зеленського визнали, що глава МВС пов'язаний з нелегальним гральним бізнесом

    Голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, пише УНН.

    «Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим – ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес», – сказав Арахамія.

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    Також Арахамія заявив, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.

    «Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром виявися весь політикум… Наприклад,… Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино», - сказав Арахамія.

    Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання президента України про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.

    Також Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В результаті Арсена Авакова вкотре залишили на посаді міністра внутрішніх справ.

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