СБУ повідомила, яка доля чекає Богуслаєва

З огляду на вік запобіжний захід для Богуслаєва може стати для нього «довічним ув’язненням»

Колишнього президента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових, які перебувають у російському полоні. Однак спершу бізнесмен повинен дати всі покази. Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю «1+1».

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Малюк зазначив, що з огляду на вік запобіжний захід для Богуслаєва може стати для нього «довічним ув’язненням».

«Це такий фігурант цікавий. Йому 84 роки. Думаю, що тримання під вартою, як запобіжний захід, може стати «довічним ув’язненням». Я не хочу нічого сказати, але на все Божа воля. Але я до того, що він, певно, дасть усі покази й стане якісним обмінним фондом», – сказав Малюк.

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Нагадаємо, 23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі.

В'ячеслав Богуслаєв – президент АТ «Мотор Січ» – одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.

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