Стало відомо, хто очолив «Мотор Січ» після арешту Богуслаєва

Генеральним директором підприємства призначено Олексія Нікіфорова

Президента публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва звільнено з посади, наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров, повідомили у Міноборони.

«8 листопада 2022 року наказом міністра оборони України внесено зміни до статуту публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва», - йдеться в повідомленні.

Обраний новий склад наглядової ради та його голова – заступник міністра економіки України Ігор Фоменко, який уже провів перше засідання. До новоутвореної наглядової ради підприємства також увійшли Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко і Юрій Шаповал.

Крім того, зареєстровано всі зміни, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

«Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" розвиватиметься та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ», – наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Також стало відомо, що Богуслаєв має громадянство РФ.