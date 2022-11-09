Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва

Богуслаєву наприкінці жовтня повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору)

Йдеться про щонайменше два об’єкти нерухомості, які вдалось знайти журналістам

Президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв окрім громадянства РФ приховував ще й нерухомість у Москві, яку мав з 2002 року. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Йдеться про щонайменше два об’єкти нерухомості, які вдалось знайти журналістам: квартиру в ЖК, приблизною вартістю $350 тис. та складські приміщення.

Обидва об’єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року)

складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року)

Жодний з цих об’єктів не був вказаний Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки. Це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства, зазначають «Схеми».

83-річному Богуслаєву наприкінці жовтня повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що компанія «Мотор Січ» продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого. Двигуни «Мотор Січ» знайшли на збитих російських гелікоптерах.

Як раніше повідомлялося, президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.