Силовики знайшли нові активи Богуслаєва

Богуслаєв давав вказівку наближеній особі приховати цінності від арешту та вивезти з України Фото DW

Серед арештованого майна – сім елітних автомобілів, з яких чотири – раритет, також катер, зброя, 100 старовинних золотих прикрас, частина яких датується – 450-550 рр. н.е.

У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність президента корпорації «Мотор Січ»В'ячеслава Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Ми знаходимо дедалі більше майна у цих підозрюваних осіб (Богуслаєва та його спільника), насамперед Богуслаєва. Наразі заарештовано майно та активи підозрюваних на суму майже 1 млрд грн», – розповів Костін в ефірі національного телемарафону.

«Серед арештованого майна – культурні цінності та колекційні автомобілі. Сім елітних автомобілів, з яких чотири – раритет, також катер, зброя, 100 старовинних золотих прикрас, частина яких датується – 450-550 рр. н.е. Це унікальні пам'ятки старовини», – додав він.

Також, за словами Костіна, вилучено понад 400 монет, частина з яких датується 3 ст. до н. е., і понад 50 золотих пластин.

Генпрокурор наголосив: «Ці прикраси та цінності автентичні, що підтверджено висновками експертів».

Костін зазначив, що Богуслаєв давав вказівку наближеній особі приховати ці цінності від арешту та вивезти з України.

«Наразі встановлюють вартість вилученого, триватимуть експертизи», – додав генпрокурор.

Як повідомлялося, співробітники СБУ затримали Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ «Мотор Січ». Підозрюваним оголосили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначили, що затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січі» товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

В'ячеслав Богуслаєв – президент АТ «Мотор Січ» – одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.