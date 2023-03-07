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СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Із полону повернулися 126 захисників та чотири захисниці  

Сьогодні, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.

Як зазначає відомство, обмін полоненими – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, серед захисників, яких повернула Україна,  87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

Теги: обмін полоненими Україна Андрій Єрмак звільнення відео

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