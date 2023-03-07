Україна повернула з полону 130 захисників

У результаті переговорного процесу повернено 90 російських військовослужбовців

Сьогодні, 7 березня, Україна повернула з полону 130 своїх захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та чотири захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ», – повідомив Єрмак.

За його словами, серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із «Азовсталі».

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«Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара – загалом 35 людей з Донецького напрямку», – додав він. РФ повернула 90 окупантів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані міноборони Росії.

Міністерство оборони Росії повідомило, що у вівторок із України повернуто 90 російських військовослужбовців. Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії. Українська сторона поки не повідомила про обмін.

За інформацією, 7 березня «в результаті переговорного процесу повернено 90 російських військовослужбовців».

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.