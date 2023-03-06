Розстріл українського полоненого. Зеленський відреагував

Зеленський: «В Україні завжди звучатиме: «Слава Україні!» І мільйони завжди відповідатимуть: «Героям слава!»

Україна обов’язково знайде та покарає російських загарбників, винних у жорстокому вбивстві українського полоненого захисника. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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«Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: «Слава Україні!» Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: «Герою слава! Героям слава! Україні слава!» І ми знайдемо вбивць», – заявив глава держави.

Президент наголосив, що Україна змусить окупантів відповісти за кожен постріл проти України та кожну підлість, скоєну проти українців.

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«Якщо зможемо юридично – значить юридично, зброєю – значить зброєю. Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни», – додав він.

«В Україні завжди звучатиме: «Слава Україні!» І мільйони завжди відповідатимуть: «Героям слава!» Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України», – закцентував український лідер.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

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До слова, омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого.