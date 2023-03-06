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Розстріл українського полоненого: Генпрокуратура розпочала розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розстріл українського полоненого: Генпрокуратура розпочала розслідування
фото скріншот відео

Андрій Костін: «Усі причетні відповідатимуть перед законом»

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого російськими загарбниками. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

«Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ - порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора», – повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор зазначив, що навіть у війни є закони. «Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом», – додав генпрокурор.

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Як повідомлялося, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

Теги: прокуратура Генпрокурор смерть прокурор розслідування Офіс президента Андрій Костін відео

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