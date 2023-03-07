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Натяк на постачання F-16 та реакція на розстріл українського полоненого: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Натяк на постачання F-16 та реакція на розстріл українського полоненого: головне за ніч
фото: defence-ua.com

Питання щодо відправки винищувачів Україні досі відкрите, але привід для оптимізму є

Парламент Швейцарії провів багатогодинні дебати, але так і не наважився зняти заборону на постачання зброї Україні. Натомість на позитивні зрушення натякають новини з США, де зараз наші військові проходять тестування на симуляторах F-16. Тим часом на рівні військового командування вирішується доля Бахмута, а розстріляному росіянами українському захиснику буде присвоєно звання Героя України. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 7 березня.

Звання Героя України

Після того, як російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні», фракція «Слуга народу» заявила, що звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Швейцарія зберігає нейтралітет

Парламент Швейцарії після багатогодинних дебатів відхилив клопотання про реекспорт зброї, який дозволив би постачання Україні озброєння швейцарського виробництва. Посадовці впевнені, що краще приймати необхідні поправки до законодавства через парламентську ініціативу, а деякі взагалі вбачають у знятті заборони загрозу репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника.

Українські пілоти в США

Військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навички українських пілотів. Це може свідчити про те, що США ще не повністю відкинули можливість надання Україні винищувачів F-16.

Доля Бахмута

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному посилити оборону Бахмута та допомогти українським військовим. За його словами, рішення про оборону міста було прийнято українським військовим командуванням одноголосно. Водночас аналітики ISW, які напередодні прогнозували відхід ЗСУ з Бахмута, пояснили, чому все-таки українські військові не відступають.

Санкції проти російських алмазів

Посадовці США і Європейського Союзу провели зустріч з представниками компаній алмазної галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти цієї індустрії РФ, яка продовжує приносити країні-агресорці мільярди доларів. 

Теги: звання героя озброєння винищувач

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