СБУ показала нічне «полювання» снайперів на окупантів (відео)

Військові ліквідували двох російських загарбників

Служби безпеки України оприлюднила відео роботи снайперів Центру спеціальних операцій «А». Під час нічного чергування військові ліквідували двох російських загарбників, повідомляє СБУ.

«Снайперська пара наших спецпризначенців спрацювала синхронно, не давши російським загарбникам жодного шансу. Працюємо далі до повної перемоги», – зазначили у Службі безпеки.

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Раніше повідомлялося, що британський таблоїд The Sun опублікував статтю про Олену Білозерську, та про її досвід у якості снайпера на війні з Росією. Також, видання продемонструвало відео з ліквідацією бойовиків окупаційних сил РФ.

Нагадаємо, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом.