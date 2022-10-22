Тричі похована. Історія 10-річної дівчинки, яку вбив рашистський снайпер

Дівчинка загинула ще 25 лютого під час спроби евакуації

25 лютого у селі Новий Бурлук на Харківщині снайпер російської армії обстріляв автомобіль мирних мешканців, убивши 10-річну дівчинку та поранивши її дідуся та бабусю. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомила пресслужба Нацполіції.

Як розповіли у поліції, 25 лютого дідусь разом з онучкою поїхав у магазин за бабусею. В цей час російський снайпер обстріляв їхню автівку. Куля влучила в дитину і пройшла наскрізь. Під час транспортування пораненої дівчинки до медичного закладу в Чугуїв їхній автомобіль знову потрапив під обстріл. Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення.

Село Новий Бурлук з першого дня повномасштабного вторгнення РФ потрапило під окупацію ворога, повідомили в поліції. За словами місцевих мешканців, солдати російської армії поводились зухвало – оселилися у домівках громадян, відбирали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, займалися мародерством та вбивали.

За словами дідуся загиблої Миколи Ківшара, до війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові. У село дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше.

Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онучку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі, повідомили у поліції.

Журналістка Тетяна Доцяк, розповіла, що дідусь із бабусею дуже болісно переживали загибель дівчинки.

«Коли ексгумували труну, там лежала 10-річна Катя – вона з таким білосніжним волоссям, як у принцес в мультиках, тонесенькі ручки, вся в іграшках... Дідусь не міг наважитися глянути на онуку, він повертав голову, але наче якась невидима рука його голову відвертала назад і з очей бризкали сльози. Я вперше побачила як це – не текли, а бризкали. Дідусь приніс рюкзак на могилку, бо Катя уві сні просила, каже», – розповіла журналістка.

Доцяк зазначила, що спершу Катю поховали в садку, дідусь пролежав на могилі два дні. Хотів покінчити з життям.

«Ночью був вибух в селі, вона злякалася. Я кажу: «Ти її не бросай, забери її з собою". Дідусь приїхав за мною в магазин, коли їхали вже з роботи - ми почули по машині як дроб цокнуло. А вона лізе наперед. Я кажу: «Катя, куда ти лізеш? Зараз будемо вдома!» Вона підіймає курточку і каже: «Бабушка, посмотри!» А в неї тут дірочка! Хто стріляв – росіяни стріляли, хто ще міг стріляти! Не було тут українців», – розповіла журналістам бабуся дівчинки.

«Танки стояли, нікуди було проїжджати, вискочили з машини, кричали, дєдушка ругався, по танках кулаками бив, я кричу: «Єсть мєдік?» Прийшов хлопець, подивився, каже «в неї пуля навиліт, ви її довезете до ближайшей больніци». Зробив їй укол знеболюючий, перемотав, дали мені дві ракети (сигнальні), сусіди зробили білий флаг з сорочки, і ми поїхали на Чугуїв.

Доїхали до Базаліївки і там руські стояли війська. Дідусь пішов до них, старший бородатий його турнув! Він каже – пропустіть мене! А я ж бачу, що він його турнув! І я начала ракети випускати у вікно, ніхто на нас уваги не звертає, вилізла з машини – почали стріляти! Попало в мене і, ясно що, по машині, Катя сиділа спереді, машина була прострелена вся», – продовжила жінка.

«Я вже нікуди не їхав. Я вийшов з Катею на плечах отак, їде колона російська, виходить мужик бородатий, мене турнув, я впав з Катею. А колона їде. Я знову підіймаю Катю на плече, стою серед дороги, киваю «Візьміть!» Один зупиняється п'ятий чи шостий: «Батя, давай бистрее залазь!»

«Там позаду сидів хлопець, він узяв її і каже «200». Ну той спереді начав стукати по капоту, кричав: «Гребаная война, гребаное правітельство, убівают детей, страдает мірное населеніе», – розповів дідусь дівчинки.

«Катю дідусь ніс на руках, він каже – поправ мені її, а то вона сунеться в мене, я її поправила, торкнулася, а в неї тут (біля вуха) дірочка, побачила, вона біленька в нас, вся коса в крові, і мозочок видно … Я поранена і дідусь тоже, дідусь сказав – ти їдь в лікарню, а я поки не заховаю Катю нікуди я не піду. І вони кобилою привезли Катю додому, поховали вдома в садку.

Вона для нього була... він її винянчив, вона народилася 860 грамів, він її винянчив з отакого! Якби не друзі, не сусіди, не куми, його б не було, він два дні лежав вдома на могилці. Вони його стягували.

А через два дні чи через три дні виїхали війська, переховали на кладовищі. А сьогодні третій раз получається ховатимемо онучечку», – сказала жінка у розмові з журналістами.

21 жовтня 2022 року правоохоронці провели ексгумацію з метою встановлення причини смерті дівчинки та проведення необхідних експертиз. Після чого тіло буде видано родичам для поховання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян.